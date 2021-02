Puntuale come un orologio, Samsung pubblica la lista completa di tutti le correzioni presenti all’interno delle patch di sicurezza relative al mese di febbraio 2021. Dopo averle presentate in anticipo per la gamma Samsung Galaxy S20, l’azienda è pronta ad indicare quali aree del sistema operativo sono state interessate da questo novità.

Tante patch di sicurezza

Le informazioni svelano che il team di sicurezza di Google si è occupato della correzione di ben 36 falle relative alla controparte Android, mentre il team di sicurezza Samsung ha corretto 4 falle di livello critico (CVE-2021-0325(O8.1, P9), CVE-2021-0326, CVE-2020-11182, CVE-2020-11134) e 32 falle di livello alto. Fra queste segnaliamo una falla riguardante la tastiera Samsung, l’applicazione Samsung Email, la gestione del servizio dei wallpaper e molto altro.

Gli smartphone aggiornati