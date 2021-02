Il team di Google è impegnato in un lavoro di costante miglioramento dei servizi offerti dal colosso di Mountain View e le ultime novità riguardano due popolari servizi come il motore di ricerca e YouTube Music.

Ricerca Google inizia a fornire più informazioni sulle fonti

Da oggi, accanto alla maggior parte dei risultati sul motore di ricerca di Google, gli utenti inizieranno a vedere un’icona menu che sarà possibile toccare per saperne di più sul risultato o sulla feature e da dove provengono le informazioni.

In pratica, grazie a questo contesto aggiuntivo, gli utenti avranno la possibilità di prendere una decisione più informata sui siti che potrebbero voler visitare e sui risultati da ritenere più utili.

Se disponibile, gli utenti visualizzeranno una descrizione del sito Web da Wikipedia, così da avere più dati su cui basare la propria opinione, soprattutto se si sta cercando qualcosa di importante (come la salute o le informazioni finanziarie).

Se un sito web non ha una descrizione di Wikipedia, verrà mostrato un contesto aggiuntivo (per esempio, la prima volta che Google ha indicizzato il sito).

Gli utenti avranno anche la possibilità di vedere rapidamente se la propria connessione al sito è sicura in base all’uso del protocollo HTTPS e da dove Google acquisisce le informazioni che fornisce.

Queste novità sono in fase di rilascio sul Web (mobile e desktop) e sull’app Google per Android negli Stati Uniti in lingua inglese.

YouTube Music aggiunge una feature

Passando a YouTube Music, il team di sviluppatori sta introducendo la feature “Avvia radio” direttamente nell’interfaccia principale di Now Playing, attraverso la quale è possibile fare partire la riproduzione.

Questo accesso più rapido per avviare la radio è stato testato per diverse settimane ed ora è stato ampiamente implementato per YouTube Music su Android attraverso un aggiornamento lato server.

Nel caso in cui tale feature non dovesse essere ancora disponibile, per visualizzarla potrebbe essere sufficiente chiudere il brano in riproduzione e l’app e quindi riaprirla.