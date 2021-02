Sono passate poche settimane dalla presentazione di Redmi Note 9T, il nuovo medio gamma dotato di connettività 5G che a quanto pare ha riscosso un ottimo successo di vendite. In occasione della seconda settimana della Winter Sale lo smartphone è stato messo in promozione, ma Redmi non si è accontentata e offre un ulteriore ribasso per pochi giorni.

La versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, venduta al prezzo di listino di 269,90 euro, può essere vostra a un prezzo nettamente inferiore fino al 7 febbraio. Grazie alla Winter Sale sullo store online di Xiaomi il prezzo scende a 229,90 euro, buono ma migliorabile.

Ecco aggiungersi uno sconto di 10 euro su tutti gli ordini dal valore superiore ai 200 euro, e il prezzo scende a 219,90 euro. Ancora buono, ma Xiaomi ha pensato che fosse possibile fare di più. Ecco dunque che con il codice sconto che vedete riportato qui sotto, è possibile ottenere altri 30 euro di sconto, per un totale di 189 euro.

Coupon RN9T3R per avere Redmi Note 9T a 189 euro

Meno di 190 euro per uno smartphone dotato di connettività 5G, schermo FullHD+ da 6,53 pollici, tripla fotocamera posteriore, grande batteria da 5.000 mAh, scocca texturizzata per non trattenere le impronte digitali, punch hole per la fotocamera frontale e doppio speaker.

Davvero difficile chiedere di più a questo prezzo. Ecco perché l’offerta è valida solamente fino al 7 febbraio quindi se siete alla ricerca di un nuovo smartphone non lasciatevi sfuggire questa occasione.

A seguire il link per acquistare Redmi Note 9T a 189,90 euro, utilizzando il coupon che vi abbiamo indicato e approfittando delle offerte della Winter Sale di Xiaomi.