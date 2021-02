Da oggi, 1 febbraio 2021, WINDTRE porta le offerte operator attack WINDTRE GO in altre 8 provincie italiane per tutti i rivenditori aderenti. Entrando nello specifico, le offerte sono adesso disponibili anche ad Ascoli Piceno, Aosta, Bergamo, Cagliari, Imperia, Modena, Pesaro-Urbino e Treviso, portando così il numero totale delle provincie interessate a 38.

Tante offerte operator attack da scegliere

In queste provincie sarà quindi possibile sottoscrivere le seguenti offerte operator attack:

GO.50 Fire+ LE , offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese senza costi di attivazione;

, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati a senza costi di attivazione; GO.100 Star+ Easy Pay LE , offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese ;

, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati a ; GO.100 Special+ LE , offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati a 9,99 euro al mese ;

, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati a ; Smart Pack&GO Flash+, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati a 8,99 euro al mese.

Tutte le offerte elencate sono disponibili provenendo da Iliad, Fastweb, Poste Mobile e altri MNVO, ad esclusione però di Very Mobile, Kena Mobile, Lycamobile e ho.Mobile. I clienti interessati alle offerte non devono sostenere il costo della SIM ricaricabile.

