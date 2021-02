Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e iPhone 12 Pro Max rappresentano l’apice della tecnologia su mobile di Samsung ed Apple, e sebbene siano evidenti le differenze costruttive e di design fra i due top di gamma, entrambe le aziende ci tengono a sottolineare quanto la struttura dei due device sia in grado di resistere alle sollecitazioni della vita di tutti i giorni, comprese le cadute così tanto temute.

Samsung ne esce (quasi) vincitore

Un canale su YouTube pubblica un drop test che mette a confronto la durabilità dei due smartphone considerando le cadute da tre altezze differenti: altezza vita, altezza busto e altezza superiore ai tre metri. Entrambi gli smartphone sopportano abbastanza bene le cadute dalle prime due altezze, sebbene il frame in acciaio di iPhone 12 Pro Max sembri essere più resistente di quello in alluminio di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Nel drop test ad altezza busto, infatti, entrambi gli smartphone ne escono quasi senza problemi, ma lato Samsung la piccola lente protettiva del modulo telescopico è venuta via mettendo così a nudo la lente vera e propria del modulo fotografico.

Venendo poi all’ultimo test, quello che evidentemente sollecita in maniera aggressiva i due terminali, in questo caso è possibile notare un risultato piuttosto singolare e a parti inverse: se il retro di iPhone 12 Pro Max non sopravvive al drop test da più di tre metri, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G lo supera ad occhi chiusi. Le posizioni però si capovolgono quando lo stesso identico test viene svolto per valutare la resistenza del pannello frontale: in questo caso iPhone 12 Pro Max ne esce vincitore senza nemmeno mostrare danni apparenti ai sensori per il Face ID, mentre il display di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G va in frantumi causando anche la rottura del sensore per le impronte digitali integrato.

Il test pubblicato su YouTube non rappresenta affatto le condizioni di utilizzo quotidiane, soprattutto per quanto riguarda il drop test a più di tre metri di altezza, ma come sempre è consigliabile acquistare una cover posteriore per preservare l’integrità di entrambi i pannelli in vetro.

