Mentre la platea di fan e appassionati sta già aspettando la serie OnePlus 9 – le ultime voci sono proprio di questa mattina –, ecco che salta fuori un nome inedito: OnePlus Nord N1 5G si candida a diventare il prossimo smartphone di fascia media del brand.

Il 2020 di OnePlus è stato segnato dall’ingresso nel segmento dei mid-range con la serie Nord e, se il primo OnePlus Nord era stato capace di mettere d’accordo tutti al punto tale da incarnare alla perfezione il concetto di best buy, i più economici OnePlus N10 5G e OnePlus Nord N100 avevano abbassato fin troppo l’asticella della qualità e lasciato un bel po’ di amaro in bocca.

Adesso, stando alle indiscrezioni raccontate dal tipster Max Jambor – in genere molto affidabile quando si tratta delle vicende di casa OnePlus –, il produttore cinese si starebbe preparando a scoprire una nuova carta per rimanere fedele alla stessa strategia dello scorso anno.

Il nuovo smartphone chiamato a rappresentare la serie Nord viene identificato come OnePlus Nord N1 5G e viene descritto come il diretto successore di Nord N10 5G. Da questo inquadramento si può presumere che lo smartphone andrà a posizionarsi nella fascia compresa tra i 300 e i 350 euro.

Purtroppo la fonte non dispone ancora di informazioni sulla scheda tecnica del dispositivo né tantomeno su un’ipotetica data di lancio, tuttavia, dal momento che il precedente Nord N10 5G era stato lanciato a fine ottobre 2020, l’attesa potrebbe essere ancora piuttosto lunga.

Nella speranza che questo nuovo device si dimostri migliore del modello che sarà chiamato a sostituire, non ci resta che aspettare che emergano maggiori dettagli. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità.

In copertina OnePlus Nord N10 5G