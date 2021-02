Nel panorama del modding Android la custom ROM LineageOS 17.1 è una delle più apprezzate e popolari, ed in queste ore il team di sviluppo è pronto ad abbracciare alcuni nuovi smartphone fra quelli su cui è possibile installare LineageOS.

Nuovi device supportano LineageOS 17.1

LineageOS 17.1 adesso supporta i seguenti smartphone:

Una volta cliccato sul link per scaricare la custom ROM, il download vero e proprio partirà dopo aver cliccato sul tasto “Get the builds here“. Prima di procedere al flash della custom ROM, però, vi consigliamo di munirvi della custom recovery TWRP e di effettuare il backup completo dei file immagazzinati sul proprio smartphone.

Purtroppo, come spesso capita quando ci si affida al lavoro di appassionati che realizzano il porting della custom ROM per specifici modelli di smartphone, LineageOS 17.1 non sarà più attivamente supportata sui seguenti smartphone:

Quasi per tutti il motivo di tale abbandono è da ricercarsi nella mancanza di tempo e/o nel non avere più a disposizione i sopracitati smartphone per continuare a testarne le build. Se possedete uno dei device elencati poco più su con LineageOS 17.1, è arrivato il momento di guardarvi attorno per cercare una nuova custom ROM attivamente supportata.