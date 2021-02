Google e Ford hanno annunciato una partnership per innovare sia l’industria automobilistica che l’esperienza offerta al conducente.

Ford ha nominato Google come suo fornitore di servizi cloud preferito per sei anni e a partire dal 2023 milioni di veicoli Ford e Lincoln integreranno Android Auto e app di Google nei loro sistemi di infotainment.

Google e Ford annunciano una partnership per 6 anni

I due colossi prevedono inoltre di creare un gruppo di lavoro collaborativo denominato Team Upshift che svilupperà esperienze personalizzate per chi acquisterà un veicolo Ford, come avvisi in tempo reale per la manutenzione oppure la possibilità di fissare un appuntamento con il concessionario.

Tuttavia esistono numerose applicazioni diverse, come la modernizzazione dello sviluppo del prodotto, il miglioramento della produzione e della gestione della catena di approvvigionamento, l’utilizzo della visione artificiale e altro.

Ford continuerà comunque a collaborare con i produttori di app di terze parti e a supportare Apple CarPlay e in futuro anche le funzionalità di Amazon Alexa.

Il responsabile delle partnership di Ford ha chiarito che nessun dato personale raccolto dai conducenti sarà reso disponibile a sviluppatori di terze parti, in quanto i dati verranno solo analizzati per migliorare l’esperienza per i conducenti.

Nei giorni scorsi Google ha anche ampliato a tutti il beta test per le app di navigazione di terze parti su Android Auto.

Leggi anche: Android Auto non funziona senza queste 4 applicazioni