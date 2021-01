In questi giorni alcuni WINDTRE, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, sta facendo un regalo decisamente interessante ad alcuni fortunati già clienti: un bel bundle di GB aggiuntivi gratis per ben 6 mesi.

Se nella giornata di ieri ci eravamo occupati delle offerte di WINDTRE, con particolare riferimento alle novità in arrivo per il mese di febbraio 2021, oggi diamo un’occhiata ad un’ottima promozione gratuita attualmente disponibile.

In particolare, alcuni fortunati già clienti dell’operatore si sono visti recapitare un messaggio promozionale recante il seguente testo:

«Fai il pieno di GIGA con il regalo che WINDTRE ti ha riservato: GRATIS 10 GIGA al mese per 6 Mesi! Inizia subito ad usarli: rispondi 10 PROMO a questo SMS entro 3 giorni. I GIGA si aggiungono alla tua offerta senza alcun costo e si disattiveranno automaticamente alla fine del periodo promozionale».

Per effetto di questa promozione, dunque, il cliente WINDTRE destinatario del messaggio ha la possibilità di ricevere in regalo ben 10 GB di traffico dati in più ogni mese per un periodo di ben 6 mesi.

Come specificato nel messaggio, il cliente ha tre giorni di tempo dalla ricezione dello stesso per attivare la promozione, al quale scopo è sufficiente rispondere con un SMS recante il testo “10 PROMO”.

La promozione non presenta costi di attivazione né di rinnovo e si disattiverà automaticamente allo scadere dei sei mesi previsti, senza possibilità di rinnovo ulteriore.

Siete clienti WINDTRE? Avete ricevuto anche voi questo bel regalo? Fatecelo sapere nel box dei commenti.