Google Fotocamera è migliorata molto grazie a continui e mirati aggiornamenti nelle ultime settimane e proprio uno di questi ha introdotto una funzionalità finora passata inosservata e che può fare comodo a chi possiede un Google Pixel 5 o Google Pixel 4a.

Zoom veloce per Google Fotocamera

Diciamo che può far comodo a chi possiede uno dei due ultimi smartphone di Google perché la funzionalità in questione è disponibile solamente per loro due poiché legata al sensore fotografico ultra-wide, presente solamente nel loro gruppo di fotocamere.

Detto ciò, si tratta di una funzione che attraverso una pressione prolungata sui tasti dello zoom permette di zoomare velocemente ai due valori prestabiliti da Google visualizzando nel contempo la barra per la regolazione manuale, cosa che non avviene premendo semplicemente sui due tasti.

Niente che cambi la vita, ma sicuramente una piccola aggiunta, finora nascosta e passata inosservata, che può risultare utile per velocizzare le operazioni di zoom e regolazione dello zoom con Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G. Trovate anche voi che sia comoda?