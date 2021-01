Android Auto sta pian piano prendendo sempre più piede e ciò grazie anche ad alcuni produttori di veicoli che hanno deciso di puntare sulla soluzione di Google piuttosto che sviluppare (e poi dover gestire) una propria piattaforma per le feature legate all’infotainment.

Pur essendo una piattaforma che ha una certa autonomia, Android Auto ha bisogno di alcune applicazioni per poter funzionare e il team di Google ha deciso di sottolineare quella che sembra una cosa ovvia con un apposito messaggio di avviso, con il quale ricorda agli utenti che alcune applicazioni rappresentano un vero e proprio requisito per il suo utilizzo.

Android Auto richiede l’installazione di alcune app

In particolare, sono quattro le applicazioni che il sistema richiede agli utenti e cioè Android Auto, l’app Google, Google Maps e Google Text-to-Speech (la sintesi vocali) e, nel caso in cui una o più di tali app non dovessero essere state installate, gli utenti dovrebbero visualizzare una schermata di avviso come quella che segue, pubblicata da un utente su Reddit (da notare che una delle icone è quella di Google Play Music, app ormai abbandonata dal colosso statunitense):

In pratica, senza queste applicazioni pre-installate la piattaforma di Android Auto non è in grado di garantire il corretto funzionamento e probabilmente non c’è più di tanto di cui stupirsi, soprattutto se si considera che la soluzione studiata dal colosso di Mountain View non fa altro che appoggiarsi ad altri suoi servizi per offrire agli utenti le sue varie funzionalità.

Del resto, Android Auto non deve essere considerato un sistema operativo autonomo ma soltanto una piattaforma pensata per aiutare gli utenti ad avere sempre a propria disposizione alcune importanti funzionalità mentre si trovano alla guida e, cosa più importante, senza troppe distrazioni (che potrebbero rivelarsi fatali).

Se non avete mai provato Android Auto e desiderate scaricare l’app, potete farlo gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge: