La serie Samsung Galaxy S21 è da poco sul mercato con prezzi leggermente inferiori rispetto ai modelli del 2020. Si tratta comunque di smartphone costosi che meritano una giusta protezione contro graffi, urti accidentali e cadute che potrebbero rivelarsi dannosi.

Samsung ha lanciato una lunga lista di cover originali ma indubbiamente le più comode e richieste sono quelle realizzate in silicone, poco ingombranti, discrete ma comunque in grado di assicurare la massima protezione. Il prezzo originale è di 29,90 euro, adeguato al costo dello smartphone, ma potete acquistarle a un prezzo scontato su Amazon, con un bel risparmio.

Le custodie “bumper”, in colore nero, sono disponibili per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra a 19,98 euro, ben 10 euro in meno rispetto al prezzo sul sito Samsung, davvero niente male come sconto. Per tutte la disponibilità è immediata con consegna rapida e senza costi aggiuntivi per gli iscritti al programma Amazon Prime.

Ecco i link per acquistare le cove in silicone originali Samsung: