Manca davvero poco alla presentazione di Xiaomi Mi 11 Pro, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere annunciato nei primi giorni di febbraio, e continuano a fioccare le anticipazioni legate al nuovo flagship, che a quanto pare avrà un occhio di riguardo per la batteria e le tecnologie di ricarica.

Batteria da 5.000mAh

Il prossimo top di gamma Xiaomi dovrebbe essere equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh e come riporta il leaker cinese Digital Chat Station su Weibo, il noto social network cinese, dovrebbero essere utilizzate due unità per rendere ancora più rapida la ricarica.

Se il dato fosse confermato si tratterebbe di una crescita di oltre il 10% rispetto alla batteria di Xiaomi Mi 10 Pro, il che dovrebbe portare a una autonomia migliore di quella, già buona, del top di gamma dello scorso anno.

Potenza di ricarica complessiva di 200 watt?

Xiaomi Mi 10 Ultra, mai arrivato sui mercati internazionali, aveva una potenza complessiva dei sistemi di ricarica di 185 watt così distribuiti: ricarica rapida cablata a 120 watt, ricarica rapida wireless a 55 watt e ricarica wireless inversa a 10 watt.

A quanto pare Xiaomi Mi 11 Pro farà ancora meglio, grazie soprattutto a una ricarica rapida ancora più performante. Si parla infatti di 120 watt di ricarica rapida cablata e 80 watt di ricarica rapida wireless, a cui si sommerà la ricarica wireless inversa che potrebbe rimanere ferma a 10 watt.

Il nuovo flagship andrebbe dunque a superare i 200 watt di potenza di ricarica complessiva, un dato davvero impressionante se pensiamo che fino a un paio di anni fa era difficile superare i 50 watt.

Ecco il caricabatterie da 120 watt

Nel frattempo Xiaomi ha lanciato in Cina la seconda generazione del proprio caricabatterie da 120 watt, che potrebbe non essere incluso nella confezione di vendita di Xiaomi Mi 11 Pro in favore di un modello meno performante. Al momento è possibile sfruttare il nuovo caricabatterie solo per la ricarica di Xiaomi Mi 10 Ultra, che può essere caricato completamente in appena 23 minuti.

Il caricabatterie da 120 watt è dotato di dieci sistemi di protezione contro cortocircuiti, sovra correnti, sovratensioni, temperature eccessive, sottotensioni, elettricità statica, campi magnetici, fulmini, impedenze anormali, linea dati e altro, per garantire la massima sicurezza in ogni condizione d’uso.

Al suo interno il caricabatterie alloggia un chip per l’identificazione dei dispositivi collegati e utilizzando il cavo dati originale può essere utilizzato per caricare smartphone, tablet e notebook, una comodità per chi viaggia con molti prodotti con sé.

Il caricabatterie è in vendita in Cina al prezzo di 299 yuan, circa 38 euro al cambio attuale. È probabile che in occasione della presentazione della versione globale di Xiaomi Mi 11 Pro venga annunciati anche il caricabatterie per i mercati occidentali.