JerryRigEverything torna ancora una volta con la sua striscia di video teardown, e questa volta sul “tavolo operatorio” troviamo l’ultima creatura di Samsung, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Come sempre, ormai, la prima fase di teardown parte con la consueta pistola termica essenziale per allentare la morsa della colla utilizzata per ancorare la back cover in vetro con il resto del telaio.

Un concentrato di tecnologia

Dopo aver rimosso la cover in vetro, la prima curiosità che si fa subito notare è che il modulo fotografico interno è realizzato in metallo, mentre i fori circolari che fungono da protezione alle fotocamere sono in semplice vetro, il che garantisce una buona riparabilità. Lo scheletro del terminale Android è ancorato al telaio in metallo da ben 14 viti, mentre il modulo per la ricarica wireless è in realtà caratterizzato da due bobine: la prima, possibilmente indicata per la ricarica rapida a 15 W, mentre la seconda da 4,5 W per la ricarica inversa.

Rimossi tutti i vari connettori che collegano i moduli fotografici, la capsula auricolare, i tasti laterali e la batteria dalla scheda madre, il modulo fotografico principale è finalmente disponibile per essere rimosso dalla sua base. Le dimensioni sono evidentemente generose, il che lo si nota semplicemente anche senza dissezionare lo smartphone in ogni suo componente.

Nascosto dietro il retro del modulo fotografico, sulla scheda madre, è presente un sottile strato di pasta termica per velocizzare la dissipazione del calore. Accedere al nuovo sensore per le impronte digitali nascosto sotto il display è piuttosto complicato, anche per JerryRighEverything. Il modulo batteria è come sempre ancorato al telaio da una grandissima quantità di colla, ma con un po’ di pazienza è finalmente possibile rimuoverlo dal suo alloggio.

La dimensione del sensore è davvero evidente e la differenza con quello di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G è lampante. Per scoprire le altre chicche nascoste sotto l’elegante packaging di Samsung vi lasciamo al video completo di JerryTheRig, ricordandovi però di non perdere la nostra recensione su Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.