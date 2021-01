Continua a crescere la lista di smartphone Android in grado di supportare la visione di contenuti HDR su Netflix, ed in queste ore il colosso statunitense apre le porte a Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Di fianco ai nuovissimi top di gamma di Samsung, anche OPPO Reno 4 Pro entra a far parte dei dispositivi Android di fascia alta a sfruttare le qualità dell’HDR.

La serie Galaxy S21 supporta l’HDR di Netflix

Di fianco ai device di Samsung, questi smartphone OPPO sono adesso certificati per guardare contenuti a risoluzione HD su Netflix:

OPPO A73;

OPPO A93;

OPPO F17;

OPPO F17 Pro;

OPPO Reno 4;

OPPO Reno 4 F;

OPPO Reno 4 Lite;

OPPO Reno 4 5G;

OPPO 4 Pro 5G.

I contenuti di Netflix con la tecnologia HDR sono disponibili solo per i device supportati ufficialmente, ma in alcuni casi anche altri smartphone non in lista possono visualizzare contenuti HDR10. Vi ricordiamo, inoltre, che la possibilità di guardare contenuti in HDR è circoscritta solo ai clienti Netflix che hanno sottoscritto un abbonamento Premium che, lo ricordiamo, permette di guardare video su 4 smartphone (o tablet) a 15,99 euro al mese.