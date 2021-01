Netflix non ha bisogno di presentazioni, adesso il popolare servizio di streaming sta testando una nuova funzione nell’applicazione per dispositivi Android: un timer che permette di preimpostare l’interruzione dello streaming al raggiungimento di un determinato limite di tempo.

Nella giornata di oggi, in particolare, è partito un test su scala globale, pertanto alcuni fortunati utenti dell’app di Netflix per Android hanno già adesso la possibilità di verificare in prima persona l’effettiva comodità o meno di questa nuova funzione.

L’app di Netflix permette di scegliere tra quattro timer: 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, fino alla fine del contenuto in riproduzione. Al raggiungimento del limite di tempo preimpostato dall’utente, l’app si chiuderà automaticamente.

Come mostra la GIF qui sotto, l’uso del timer è semplicissimo, basta infatti:

Scegliere un contenuto da vedere e farne partire la riproduzione. Cliccare sull’icona dell’orologio etichettata Timer in alto a destra. Selezionare il timer desiderato tra quelli disponibili.

In linea teorica questa funzione, che ovviamente non è rivoluzionaria, dovrebbe aiutare gli utenti a risparmiare batteria sul proprio device Android e ad evitare l’auto-play indesiderato degli episodi successivi. Il timer di Netflix potrebbe tornare utile in special modo agli utenti che sono soliti addormentarsi guardando film e/o serie TV.

Sebbene questa prima fase di test sia limitata alla sola applicazione per Android e ai soli profili per adulti (ma la funzione sarebbe perfetta per i bambini), Netflix si servirà dei feedback raccolti per valutare la possibilità di implementare la feature anche su box TV e versione desktop.

La versione più recente di Netflix per Android è scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante. Avete già ricevuto il Timer? Lo ritenete utile oppure no? Fatecelo sapere nel box dei commenti.