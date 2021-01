Se non bastassero le smentite dei giorni scorsi, quando sono circolate alcune voci che davano per certa la cessione della divisione smartphone da parte di Huawei, arriva oggi una nuova iniziativa da parte del colosso cinese che punta alla valorizzazione di designer e artisti europei.

Si chiama Empower Designer Incentive Programme ed è un programma che punta a stimolare la creatività degli artisti europei che dovranno creare progetti e idee da utilizzare per gli sfondi di smartphone, da inserire nell’app Themes disponibile su AppGallery, e di quadranti (watch faces) per i tanti dispositivi indossabili della compagnia.

Sono chiamati a partecipare professionisti ma anche studenti e semplici appassionati di design che vogliano mettere in mostra il proprio stile, unendo innovazione e ispirazione, due elementi trainanti nella filosofia di Huawei. Gli interessati devono iscriversi entro il 30 marzo 2021 utilizzando questa pagina, e presentare i propri progetti per avere la possibilità di vedere le proprie creazioni pubblicate sia su AppGallery sia sugli indossabili.

Oltre a questo ci sono tantissimi premi in palio, soprattutto per i più veloci a inviare 20 progetti creativi entro il 31 marzo. In palio per i primi 100 artisti della categoria Winning Entries Selection ci sono smartphone Huawei P40 e P40 Pro, auricolari FreeBuds Pro o lo smartwatch GT 2 Pro.

Da marzo a giugno, quando il programma giungerà a termine, sarà stilata una classifica mensile, la Monthly Leader Board” con tre designer vincitori in tre diverse categorie: Nuovi temi per smartphone, temi a pagamento più scaricati e Designer con il maggior numero di upload di quadranti). Per i tre vincitori in palio tantissimi dispositivi firmati Huawei.

Trovate il regolamento completo dell’iniziativa visitano questa pagina.