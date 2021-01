Google è prima di tutto un’azienda che si occupa di software e servizi ma ciò non vuol dire che il colosso di Cupertino non si dedichi anche a prodotti hardware e la serie di smartphone Google Pixel rappresenta un classico esempio di ciò che l’azienda statunitense è in grado di realizzare.

Probabilmente il team di Google non ha mai prestato molta attenzione ai risultati delle vendite dei vari smartphone della gamma Google Pixel, spesso e volentieri proposti a prezzi superiori rispetto a quelli della concorrenza e venduti soltanto in mercati selezionati.

In sostanza, a differenza dei normali produttori di smartphone, per Google i numeri delle vendite dei suoi device hanno rappresentato soltanto un aspetto secondario (focalizzandosi l’azienda soprattutto sui servizi offerti) ma ciò non significa che non abbiano comunque una certa importanza.

Google Pixel 5 e Pixel 4a hanno venduto bene negli Stati Uniti

Con gli ultimi modelli della serie, tuttavia, pare che il colosso di Mountain View sia riuscito a fare registrare importanti passi in avanti, almeno stando a quanto emerge da un nuovo report di Counterpoin Research, dal quale si apprende che negli ultimi tre mesi del 2020 le prestazioni di Google sono molto migliorate grazie a Google Pixel 4A e Google Pixel 5.

Pare che ad aiutare i buoni risultati del colosso di Mountain View siano stati gli sconti sulla nuova gamma di dispositivi 5G negli Stati Uniti, che si è rivelata essere una valida alternativa ad altri dispositivi Android di fascia media.

Ovviamente Google è ancora lontanissima dai big del settore, come Samsung, Apple, Xiaomi e OPPO ma la sua offerta relativa agli smartphone negli ultimi mesi si è fatta più completa (grazie a modelli meno costosi) e competitiva. Resta da capire se il colosso di Mountain View abbia realmente interesse a proseguire in tale direzione.

