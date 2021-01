Xiaomi ha lanciato alcune settimane fa MIUI 12.5, disponibile al momento solo nella versione cinese, ma iniziano a circolare in Rete alcune applicazioni estratte dagli appassionati. È il caso del launcher ufficiale, di un nuovo Super Wallpaper e della Galleria MIUI, tutti disponibili al download. Si tratta ovviamente di versioni alpha o comunque pensate per la ROM cinese, quindi potrebbero non funzionare sui terminali con ROM globale o europea.

MIUI Launcher alpha

La prima app aggiornata, disponibile in versione alpha, è il launcher ufficiale di Xiaomi che porta soprattutto bug fix e poche novità essenziali. Vengono risolti i problemi che portavano a crash occasionali del launcher, sono state ottimizzate le sovrapposizioni degli elementi in fase di modifica ed è disponibile una nuova animazione per la cancellazione della app.

Risolti alcuni bug nella schermata della app recenti, nello split screen e altri piccoli problemi. Al momento l’unico modo per installare la nuova versione del launcher è quella di scaricare il file APK e procedere all’installazione manuale. A seguire il link per il download.

Galleria MIUI

Più corpose le novità per la nuova versione della Galleria MIUI, con un nuovo strumento per l’editing video che consente di cambiare la velocità, ottimizzando le bande in occasione di un crop. Novità anche per l’editor fotografico, con un nuovo watermark testuale, nuovi parametri per la saturazione e l’effetto vignetta.

È inoltre possibile impostare una foto di copertina per gli album in memoria e altre novità riservate però ai possessori di Xiaomi Mi 11. Non mancano i consueti bugfix e numerose ottimizzazioni che rendono più performante l’app. Potete scaricare manualmente il file di installazione da APKMirror e installarlo sul vostro smartphone, anche se il funzionamento di ogni feature non è garantito sulle ROM globale ed EEA.

MIUI Gallery 2.2.17.22

Super Wallpaper meteo

Chiudiamo con un nuovo Super Wallpaper MI Weather, che permette di visualizzare le attuali condizioni meteo come sfondo del proprio smartphone. Il funzionamento, come per la maggior parte dei Super Wallpaper, dovrebbe essere limitato solo ai modelli Xiaomi più performanti, come la serie Mi 10, Redmi K30, Redmi K20 Pro, Mi 9 e Mi 11.

Noi abbiamo provato con Mi 10 senza riuscire a vedere altro che uno sfondo nero ma è possibile che su altri modelli, o su Mi 10 con altre ROM, possa funzionare senza problemi. A fine articolo potete vedere un breve video con il wallpaper in azione.

Potete scaricare il file ZIP contenente il file apk da questo indirizzo e procedere all’installazione come una normale app. A questo punto dovrete applicarlo con Google Sfondi, cercandolo tra quelli Live, o utilizzando un’app come Activity Launcher, cercando la voce Sfondi.

Una volta applicato avrete uno sfondo decisamente particolare che vi mostrerà le condizioni meteo in tempo reale.