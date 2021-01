È passato ormai un mese dalla presentazione, avvenuta in Cina, di Xiaomi Mi 11, il primo smartphone a utilizzare uno Snapdragon 888. Non c’è ancora traccia della versione internazionale ma il colosso cinese potrebbe aver atteso per preparare il lancio della serie completa.

Ecco dunque che in Europa potrebbero arrivare anche Xiaomi Mi 11 Lite e Xiaomi Mi 11 Pro, anche se al momento mancano conferme ufficiali. Quello che è certo però, è che Xiaomi sta lavorando ad almeno due smartphone con ricarica wireless a 67 watt.

Gli indizi arrivano da una recente build di MIUI 12.5, per ora disponibile solo in Cina, nella quale un utente di XDA ha scoperto una stringa, keyguard_wireless_strong_charge_67w, che fa riferimento ai modelli star e mars. A quanto pare almeno il modello star dovrebbe utilizzare il chipset Snapdragon 888, ma è probabile che tale soluzione verrà adottata su entrambi i modelli.

Sembra infatti strano che Xiaomi porti una ricarica wireless così veloce su un modello di fascia media, visto che anche Xiaomi Mi 11, il più recente top di gamma, deve “accontentarsi” di una ricarica wireless a 50 watt. Xiaomi sta già lavorando a una tecnologia di ricarica wireless più veloce, a 80 watt, come vi abbiamo riportato qualche tempo fa ma è possibile che al momento venga utilizzata una potenza inferiore per contenere il calore generato.

Xiaomi ha già preparato un logo per evidenziare la nuova funzione, che farebbe di Xiaomi Mi 11 Pro uno dei top di gamma più ambiti da chi cerca una ricarica velocissima. L’attesa non dovrebbe essere lunga visto che si parla del 12 febbraio, giorno in cui si celebra il capodanno cinese, come data di presentazione. Xiaomi al momento non ha confermato per cui non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.