La batteria di uno smartphone è certamente un componente estremamente importante, quasi quanto lo è la risoluzione del display oppure la qualità delle fotocamere. Da essa dipende il tempo e il modo in cui si utilizza lo smartphone, e le ultime novità introdotte da Android 11 permettono di ottenere di più grazie ad una migliore gestione dei consumi e dei processi in background.

Tanti parametri a portata di mano

Purtroppo su tanti smartphone Android non è possibile controllare nel dettaglio la qualità del modulo, ma un leak dell’ultimo firmware della MIUI svela che il colosso cinese è pronto ad aggiungere un nuovo pannello contenente numerose informazioni sullo stato di salute della batteria. Infatti, com’è possibile notare dall’immagine sottostante, il team di sviluppo di Xiaomi ha realizzato un pannello caratterizzato dai seguenti elementi:

utilizzo batteria: un modulo in cui è visivamente indicato lo stato di salute della batteria tra Eccellente, Buono, Normale e Scarso;

temperatura;

cicli di carica giornalieri.

Allo stato attuale non è chiaro se Xiaomi stia valutando l’introduzione di ulteriori parametri per offrire una visione più dettagliata dello stato di salute della batteria. Nell’immagine leakata manca ad esempio l’indicazione di quanti cicli di carica totali sono stati effettuati, o magari una FAQ con qualche informazione utile per mantenere la batteria in un buono stato di salute.

Purtroppo non è chiaro quando il nuovo pannello verrà aggiunto alla MIUI, ma è probabile che sia ormai dietro l’angolo.