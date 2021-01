Come ben sappiamo Xiaomi Mi 11 è stato il primo smartphone al mondo a montare il nuovo processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 888. Sono tante le novità presenti all’interno del nuovo top di gamma di Xiaomi, a partire dalla scheda tecnica da urlo che non solo ruota attorno alla presenza dell’ultimo SoC di Qualcomm, ma anche ad un comparto fotografico destinato a fare faville.

Manca poco al lancio globale di Mi 11

Come ben sappiamo dall’annuncio ufficiale di Xiaomi Mi 11, il terminale Android non è ancora disponibile qui da noi in Italia – l’evento di presentazione globale è atteso a breve – e non monta l’ultima versione disponibile di Android, ma si basa ancora su Android 10. Ebbene, in queste ore, come recita il post di Xiaomi Italia pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, sembra proprio che il colosso cinese sia pronto a presentare alcune novità piuttosto importanti.

“Novità su Mi 11 sono in arrivo molto presto! Grazie a MIUI ROm e a Android 11 abbiamo lavorato per offrirvi un’esperienza utente ultra fluida, tutte le app Google e i servizi Play Protect“, si legge nel post pubblicato poco fa. È quindi evidente che il colosso cinese non solo sia pronto al lancio globale di Xiaomi Mi 11, ma anche ad integrare tutte le novità di Android 11 all’interno della MIUI, la personalizzazione Android di Xiaomi, con anche il pieno supporto all’intero ecosistema Google – chiara stoccata al competitor Huawei che, invece, come sappiamo, non utilizza più i GMS (Google Mobile Services).

Non ci resta quindi che restare in attesa di queste importanti novità di cui ovviamente vi daremo notizia non appena saranno annunciate.