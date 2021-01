Telegram è sempre una sicurezza in fatto di aggiornamenti e quello di oggi, arrivato per introdurre la versione 7.4, rispetta le aspettative portando con sé una lunga lista di nuove funzioni e vari accorgimenti, i quali non fanno mai male perché migliorano la stabilità e le prestazioni.

Novità Telegram 7.4

Il changelog, infatti, conta ben sei voci e ognuna di loro fa riferimento a una nuova funzione o a un miglioramento di qualcosa che c’era, a dimostrazione del fatto che Telegram lavora costantemente per migliorare il suo servizio e la sua applicazione per Android. Ecco quindi che cosa c’è di nuovo con Telegram 7.4:

sposta la cronologia da altre app come WhatsApp e KakaoTalk su Telegram;

elimina i gruppi creati, le chat segrete e la cronologia delle chiamate per tutte le parti, senza lasciare traccia;

regola il volume per i singoli partecipanti di una chat vocale;

dai il benvenuto ai nuovi utenti con uno sticker suggerito;

supporto migliorato per TalkBack;

segnala gruppi o canali falsi che si fingono persone o organizzazioni famose.

Da notare l’introduzione di uno strumento per importare le conversazioni di WhatsApp e altre applicazioni di messaggistica, che si aggiunge agli altri duri colpi che Telegram sta infliggendo a WhatsApp negli ultimi giorni. Adesso, dunque, è decisamente più facile e veloce passare da WhatsApp a Telegram mediante la funzione dedicata.

Come scaricare Telegram 7.4

Telegram 7.4 è già disponibile al download per tutti quanti direttamente dal Google Play Store, quindi non è necessario ricorrere ad apk o altri strumenti per averlo subito. Che cosa manca ormai a Telegram, dopo queste aggiunte?