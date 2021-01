Sta pian piano prendendo forma Sony Xperia 1 III, il prossimo smartphone di punta dello storico produttore giapponese: le ultime indiscrezioni – riconducibili a OnLeaks – comprendono sia specifiche tecniche dettagliate che immagini render di elevata qualità.

Già le voci precedenti avevano attribuito a Sony Xperia 1 III un display senza compromessi e oggi ne abbiamo una nuova conferma: si parla di uno schermo OLED da 6,5 pollici CinemaWide 4K HDR con l’ormai solito (per Sony) rapporto d’aspetto di 21:9. Da questo punto di vista, i render mettono in evidenza il lavoro svolto dal produttore per limare le cornici, visibilmente più sottili rispetto a quelle del modello precedente.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda i materiali: si parla di frame in metallo e retro in vetro e di dimensioni complessive pari a 161,6 x 67,3 x 8,4~9,6mm, con un po’ di sporgenza in corrispondenza delle fotocamere.

A proposito di queste ultime, viene svelata la presenza di una tripla fotocamera posteriore con ottiche ZEISS e rivestimento anti-riflesso ZEISS T, insieme ad un sensore iToF 3D. Mancano i dettagli tecnici sulle fotocamere che comporranno il set-up, tuttavia i render mostrano chiaramente che quella più in basso sarà corredata da un sistema di lenti periscopiche per uno zoom ottico migliore.

A quanto si dice, Sony non priverà il suo nuovo flagship del necessario per un’esperienza audio di alto livello: i due speaker frontali e l’ingresso per il jack audio da 3,5mm rimarranno saldamente al proprio posto.

Sul fianco dello smartphone si possono notare il classico tasto di scatto per la fotocamera e anche un secondo tasto fisico simile a quello recentemente visto sull’estremo Sony Xperia Pro. Il tasto di accensione/spegnimento integra anche il sensore di impronte digitali.

A muovere tutto ciò ci sarà quasi sicuramente la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888 5G a 5nm.

Sony Xperia 1 III è atteso al debutto nel corso della primavera 2021 e per la sua presentazione ufficiale si parla di fine febbraio o inizio marzo.