L’ultimo rapporto di IDC sull’andamento delle vendite di smartphone sul mercato mondiale durante il Q4 2020, mostra finalmente una fase di crescita (+4.3%) dopo mesi di duro declino per colpa degli effetti del Coronavirus. Infatti, durante l’ultimo trimestre del 2020, sono stati commercializzati 385,9 milioni di smartphone in tutto il mondo, segnando una ripresa rispetto agli scarsi volumi registrati invece durante la prima metà dell’anno passato.

Il mercato globale ritorna a crescere

Per quanto riguarda il Q4 2020, i primi cinque vendor più importanti al mondo (per volumi di vendita) sono stati:

Apple con 90,1 milioni di device, market share del 23,4% con una crescita YoY pari al 22,2%;

Samsung con 73,9 milioni di device, market share del 19,1% con una crescita YoY del 6,2%;

Xiaomi con 43,3 milioni di device, market share dell’11,2% con una crescita YoY del 32%;

OPPO con 33,8 milioni di device, market share dell’8,8% con una crescita YoY del 10,7%;

Huawei con 32,3 milioni di device, market share dell’8,4% con una decrescita YoY del 42,4%.

La classifica si capovolge quando si prende in considerazione l’andamento dei top 5 durante l’intero anno 2020. In questo caso troviamo Samsung al primo posto con 266,7 milioni di device (cambio YoY -9,8%), Apple con 206,1 milioni di device (cambio YoY +7,9%), Huawei con 189 milioni di device (cambio YoY -21,5%), Xiaomi con 147,8 milioni di device (cambio YoY +17,6%) e Vivo con 111,7 milioni di device (cambio YoY + 1,5%).

“Mentre il mondo progredisce verso una fase post-pandemia, IDC ritiene che la domanda crescerà e la ripresa del mercato accelererà“, sottolinea Ryan Reith, Vice Presidente IDC, aggiungendo inoltre che “la maggior parte del mondo è in una qualche forma di blocco o ancora in attesa di tornare alla normale vita quotidiana, ma le vendite di smartphone stanno riprendendo come se nulla fosse mai successo“.