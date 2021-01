Secondo una ricerca di Asurion, negli USA le persone controllano i loro smartphone circa un centinaio di volte al giorno, in media una volta ogni 10 minuti, pertanto i promemoria come notifiche permanenti che scompaiono solo dopo averle ignorate incrementano le probabilità di completare tali attività.

Selection è un’applicazione Android che offre la possibilità di trasformare in notifica permanente qualsiasi testo di interesse semplicemente selezionandolo da qualsiasi luogo, senza bisogno di passare per un’app specifica.

Selection trasforma in notifica permanente qualsiasi testo selezionato

Rispetto alle comuni app promemoria, questo strumento non richiede l’accesso a un’app per inserire il promemoria manualmente: basta selezionare il testo e inviarlo al centro notifiche, tuttavia è anche possibile aggiungere promemoria senza selezionare un testo semplicemente scrivendolo e inviandolo al centro notifiche.

Le notifiche sono permanenti e non si possono ignorare con lo swipe per evitare che vengano rimosse accidentalmente.

Selection è disponibile per Android gratuitamente supportata da un acquisto in-app opzionale di € 0,99 per rimuovere il limite di 15 selezioni e per supportare lo sviluppatore.

L’app è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.