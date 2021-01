Con più di un miliardo di download sul Play Store, Google Messaggi è una delle applicazioni Android più famose e utilizzate. Fra le tante feature offerte, i “suggerimenti nella chat” sono tra quelli più apprezzati dagli utenti. In queste ore scopriamo che Google Messaggi è adesso in grado di creare eventi in calendario in base ai messaggi inviati nell’app, proprio come capita ad esempio quando una parola viene automaticamente sostituita in una emoji.

Suggerimenti sempre più utili

La funzionalità, disponibile tramite il percorso Impostazioni > Suggerimenti nella chat, dovrebbe portare Google Messaggi ad aggiungere automaticamente un collegamento rapido al calendario ad esempio dopo aver scritto “ci vediamo domani alle 6“. Tappando il link rapido si viene dirottati verso la UI di creazione dell’evento in calendario in cui è anche presente la nota “Questo evento è stato creato da un messaggio“.

Ma non finisce qui: sembra anche i bot di Google Messaggi siano adesso in grado di aggiungere anche un link rapido per avviare una chiamata su Google Duo, ma in questo sembra che l’algoritmo non sia ancora stato ottimizzato per riconoscere le giuste keyword necessarie per attivare la funzione.

I suggerimenti sono stati scovati all’interno delle versioni 7.2.203 e 7.2.204 beta di Google Messaggi, ma sembrano disponibili a tutti. Se volete provare anche voi le funzioni (sempre se disponibili) potete installare l’ultima beta tramite questo link di APK Mirror, o installando l’ultima versione tramite il badge del Play Store sottostante.