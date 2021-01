Una delle novità più discusse di questo inizio 2021 per quanto riguarda la gamma Samsung Galaxy S21, è certamente la mancanza del caricabatterie all’interno della confezione degli ultimi top di gamma del colosso sudcoreano. La volontà di rimuovere il caricabatterie dalla confezione, che fa eco a quella di Apple con il lancio di iPhone 12, è ovviamente legata ad una questione ecologica.

Appena 6 euro per il caricabatterie

Di per sé l’assenza del piccolo oggetto di plastica non è un gran problema per la stragrande maggioranza degli utenti, ma può esserlo per chi non ha mai avuto uno smartphone prima d’ora e si trova così costretto a spendere altri soldi per acquistare un componente evidentemente essenziale. Samsung, dal canto suo, per venire incontro ai suoi utenti, ha deciso di offrire il Travel Adapter, ovvero il caricabatteria da viaggio da 25 W, ad appena 6 euro.

Per utilizzare il codice sconto che riduce il prezzo di più dell’80% del suo prezzo di listino, è necessario entrare all’interno dell’applicazione Samsung Members (link in calce alla news) e tappare sul banner disponibile in homepage che recita: “Rimuoviamo il caricabatterie per ridurre gli sprechi. Ecco la soluzione se non ne avessi già uno. Puoi avere il Travel Adapter al prezzo esclusivo di 6 euro“.

Trovate l’opzione aprendo l’applicazione Samsung Members, cliccando su Benefit e quindi “Promozioni attive su smartphone”.

La promozione, evidentemente allettante, sarà disponibile fino al prossimo 31 marzo 2021.

Samsung Members



