WINDTRE è particolarmente attiva in questi giorni, sia per quanto riguarda le nuove offerte sia per quanto riguarda una rimodulazione, che andrà a colpire alcuni clienti. Vediamo scoprire tutto nel dettaglio.

WINDTRE GO Unlimited Star+ Easy Pay

Dietro al nome lunghissimo di questa offerta mobile, WINDTRE GO Unlimited Star+ Easy Pay, si nasconde la nuova proposta per alcuni clienti di rete fissa WINDTRE, per i quali è previsto anche uno sconto sul canone mensile della linea fissa.

A fronte di un canone mensile di 7,99 euro i clienti avranno a disposizione minuti illimitati, 200 SMS ma soprattutto Giga illimitati. Il pagamento deve avvenire con il sistema Easy Pay, che prevede l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito (non prepagata).

Sono gratuiti sia la SIM che l’attivazione, con una permanenza minima di 24 mesi e l’obbligo di pagamento della rate rimanenti in caso di recesso anticipato. Pagando 49,99 euro al momento della sottoscrizione è invece possibile evitare il vincolo contrattuale.

Attivando la nuova offerta mobile inoltre ci sarà una diminuzione di 2 euro al mese nella bolletta della linea fissa, sconto valido solo finché viene mantenuta attiva l’offerta in oggetto. La proposta arriva direttamente da WINDTRE, che contatterà entro il 21 febbraio una lista di clienti selezionati dal reparto commerciale.

WINDTRE Junior Crew

Per i più giovani, in particolare per gli under 16, arriva invece Junior Crew, attivabile a partire dal primo febbraio. Al costo di 9,99 euro al mese gli utenti avranno a disposizione minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB di traffico Internet. L’addebito mensile avverrà sul credito residuo. Non ci sono informazioni in merito a eventuali costi di attivazione, che dovrebbero però essere azzerati.

Rimodulazioni per extrasoglia dati

Chiudiamo con la rimodulazione che riguarda al momento alcuni clienti dell’ex brand 3 Italia, già avvisati nei giorni scorsi tramite SMS. Si tratta di una modifica unilaterale al contratto che porterà un nuovo meccanismo extrasoglia per quanto riguarda il traffico dati.

Le variazioni alle condizioni non inizieranno da oggi ma dalla data che l’operatore mobile ha comunicato a ciascun cliente. Il nuovo meccanismo prevede 1 GB di traffico giornaliero al costo di 0,99 euro, da utilizzare fino alle 23:59 del giorno di attivazione. Inoltre in caso di mancato rinnovo dell’offerta per credito insufficiente, il traffico non sarà sospeso, ma sarà disponibile per un giorno solare al costo di 0,99 euro.

L’operazione potrà essere ripetuta altre due volte, ma dopo tre giorni senza credito sufficiente la SIM rimarrà attiva solo in ricezione. Con questa operazione WINDTRE applica ai clienti provenienti da Tre le condizioni contrattuali già valide per i clienti ex Wind e per tutti i clienti WINDTRE.