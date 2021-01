In onore del quindicesimo anniversario di Google Taiwan, il colosso di Mountain View è finalmente pronto a mostrare il nuovo hub di ingegneria sorto all’interno di New Taipei City, un progetto che l’azienda aveva svelato per la prima volta durante il 2019. La particolarità del nuovo hub, fra le altre cose, è che rappresenta il più grande hub di ingegneria al di fuori degli USA, quasi a rimarcare l’estrema importanza che Taiwan ha per la compagnia.

La casa per futuri device Pixel e Nest

“Questa struttura consentirà ai nostri team di collaborare, fare brainstorming e sperimentare prototipi hardware – si legge nel post di inaugurazione. “Lo spazio verrà utilizzato anche per sviluppare i nostri prodotti hardware, inclusi dispositivi Next, telefoni Pixel, Chromecast e altro ancora.”

All’interno del grande campus sono presenti ampi spazi per lo sviluppo di nuovi prodotti, ma anche per mostrarli al pubblico tramite apposite aree demo, per testare prototipi oppure per svagarsi e rilassarsi sfruttando un’area cafè oppure un’area giochi – è presente anche una palestra interna completamente attrezzata.

La compagnia, talaltro, si prepara già al futuro annunciando l’intenzione di realizzare un altro hub all’interno dello stesso polo per accogliere nuove persone all’interno del team. La nuova struttura, di cui non si ancora niente, verrà realizzata entro il 2023.

L’hub di ingegneria realizzato da Google servirà inoltre per dare modo ai talenti locali di entrare a far parte del team di ingegneri impegnati su Google Cloud o nel programma Technical Program Management. La compagnia offrirà inoltre corsi gratuiti su hardware, software e cloud, in modo che potenziali candidati possano migliorare le proprio conoscenze ed eventualmente entrare a far parte del team di Google.