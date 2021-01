Lo scorso anno OnePlus ha inaugurato la nuova serie di smartphone economici Nord e, sebbene i modelli Nord N10 5G e Nord N100 siano stati piuttosto deludenti, il primo OnePlus Nord è stato una bellissima sorpresa e probabilmente il miglior medio di gamma del 2020.

Tuttora uno smartphone decisamente appetibile, OnePlus Nord è il protagonista di una nuova simpatica iniziativa promozionale della casa cinese: una vera e propria caccia al tesoro che lo vede come premio finale.

In totale, dovrebbero esserci in palio ben 60 OnePlus Nord in una speciale Limited Edition.

Allo stato attuale le informazioni non sono tantissime, in ogni caso possiamo dirvi che l’iniziativa si chiama Which way Nord e si presenta come una sorta di videogioco.

Progettato per un’esperienza da smartphone, il concorso è raggiungibile al link sottostante, potete aprirlo direttamente da smartphone oppure inquadrare il QR code:

Which way Nord: Prova a vincere OnePlus Nord

Una volta effettuato il login, l’utente riceverà il benvenuto alla “Nord Expedition” e dovrà rispondere ad una domanda un po’ filosofica (“What is your true Nord?“). L’ultimo passaggio prima di iniziare a giocare consiste nel seguire la pagina Instagram e nell’inserire il proprio nome utente.

Proverete a vincere un OnePlus Nord? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

