Ritorna una importante offerta per tutti i clienti TIM che attivano l’opzione TIM Ricarica Automatica. Infatti, dal 26 al 27 gennaio 2021, tutti i clienti dell’operatore telefonico muniti di un’offerta traffico dati a pagamento o con addebito su carta che attivano TIM Ricarica Automatica, possono sfruttare la promozione che prevede 100 giga di traffico dati al mese per tre mesi.

In palio 100 GB al mese per tre mesi

Per chi non lo sapesse, TIM Ricarica Automatica, attivabile gratuitamente tramite qualsiasi canale di vendita compresa l’app mobile per Android e iOS, è l’opzione che permette agli utenti di ottenere una ricarica di importo pari al costo dell’offerta attiva su credito residuo.

Per attivare l’offerta è però necessario avere sottoscritto un piano tariffario il cui costo di rinnovo sia superiore a 2 euro, mentre a seguito della sua attivazione verrà erogata una ricarica del valore di 5 euro al raggiungimento della soglia di 3 euro di credito, fino ad un massimo di 15 euro al mese.

Nel caso in cui non vogliate più usufruire del servizio TIM Ricarica Automatica allo scadere dei tre mesi di promozione con 100 GB di traffico dati, potete disdire il servizio tramite l’applicazione mobile MyTIM oppure contattando il servizio clienti.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche