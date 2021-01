TikTok è uno dei social più importanti a livello globale, e negli scorsi mesi è stato più volte al centro dell’attenzione per via dell’ipotetico ban avanzato dall’ex amministrazione Trump. In quei mesi, per dimostrare la sicurezza dell’app, l’azienda aveva avviato un programma di “caccia ai bug” che in queste ore ha dato i suoi frutti.

Il bug è stato corretto velocemente

Infatti, come viene annunciato da Check Point Research, la compagnia ha corretto una falla che metteva a serio rischio la privacy degli utenti. L’azienda di sicurezza informatica era riuscita a piegare al proprio volere una particolare funzione di TikTok – Friend Finder – per rubare i dettagli dei profili utenti ed i numeri telefonici.

Check Point Research, studiando la particolare funzione di TikTok, aveva messo in piedi un singolare exploit in grado di utilizzare dispositivi virtuali per costruire un database di “numeri telefonici, username, dettagli del profilo, avatar, user ID, impostazioni e tanto altro“. L’azienda di sicurezza informatica, non appena ha avuto la certezza che l’exploit fosse realmente funzionante, ha “immediatamente informato gli sviluppatori TikTok ed il team di sicurezza ha distribuito una soluzione per garantire che i suoi utenti possano continuare ad utilizzare in sicurezza l’app TikTok.”

Se utilizzate TikTok vi consigliamo di aggiornare sempre l’applicazione all’ultima versione scaricandola dal badge del Play Store sottostante.