Samsung Galaxy S21 (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra sono indubbiamente le novità più rilevanti che il 2021 ci ha regalato finora e il produttore sudcoreano, stando ad un recente report, ha fissato un traguardo ben preciso per quanto riguarda le vendite.

Qualche giorno fa, nel riportare i primi incoraggianti numeri sui preordini dei tre smartphone, vi avevamo ricordato le vendite deludenti della serie Galaxy S20 e la voglia di riscatto di Samsung, talmente forte da aver spinto il produttore ad anticipare il lancio della nuova serie di punta Galaxy S21.

A quanto pare Samsung, pur riponendo tanta fiducia nella qualità dei suoi neonati flagship, preferisce evitare voli pindarici, adottando piuttosto la via della cautela per quanto riguarda le aspettative di vendita di Galaxy S21/S21+/S21 Ultra. Un report recente parla infatti di 26 milioni di unità, vale a dire numeri praticamente sovrapponibili a quelli della generazione precedente, quando però le stime iniziali di Samsung parlavano di 35 milioni di unità.

Insomma, a dispetto dei consensi che sta raccogliendo tra gli addetti ai lavori, Samsung Galaxy S21 potrebbe essere la generazione della serie Galaxy S meno venduta di sempre. Le aspettative del produttore vedrebbero il totale ripartito in questo modo: 10 milioni di unità per il modello più piccolo ed “economico”, 8 milioni di unità ciascuno per Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra.

Naturalmente il produttore sudcoreano potrebbe avere semplicemente giocato al ribasso per evitare altre delusioni. A questo proposito vale la pena ricordare che la maggior parte degli analisti ha invece tratteggiato un quadro più roseo, fissando il target intorno alle 30 milioni di unità.

E voi che cosa ne pensate? La serie Samsung Galaxy S21 porterà vendite al di sopra o al di sotto delle aspettative? Fatecelo sapere nei commenti.

