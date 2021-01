Anche i grandi possono sbagliare, ed il piccolo passo falso di Samsung nei giorni scorsi lo conferma. Ricorderete certamente l’avvio del rollout di Android 11 sulla gamma Samsung Galaxy S10, stranamente interrotto qualche giorno dopo senza alcuna spiegazione da parte dell’azienda.

Novità aggiornamento G975FXXU9EUA4

Le ultime notizie danno il firmware G975FXXU9EUA4 in fase di rilascio per Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e, segno che il team di sviluppo è finalmente riuscito a risolvere i bug che evidentemente hanno costretto l’azienda ad un ritorno sui suoi passi.

Dalle testimonianze pubblicate su Internet da chi era riuscito ad installare l’update prima del suo ritiro forzato, sembra che il firmware con Android e One UI 3.0 per l’ex serie top di gamma presentasse problemi di surriscaldamento, foto sfocate e altro.

Il rilascio del nuovo firmware indica che finalmente ci siamo e che le novità della One UI 3.0 sono adesso disponibili anche su chi non ha fatto il salto ai nuovi top di gamma di Samsung.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10

L’aggiornamento G975FXXU9EUA4 per la gamma Samsung Galaxy S10 è attualmente in rollout a partire dalla Svizzera, segno che molto probabilmente arriverà anche qui da noi nel giro dei prossimi giorni. Per controllare la disponibilità dell’update basta seguire il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.