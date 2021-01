Samsung Galaxy Note 20 è uno smartphone Android di fascia alta valido sotto tanti punti di vista, ed in queste ore DxOMark pubblica la consueta valutazione del modulo fotografico frontale, ovvero la fotocamera selfie. Nascosto dietro un modulo punch hole centrale si annida il sensore da 10 MP con apertura f/2.2.

Buona qualità in quasi tutte le condizioni

Con un punteggio complessivo pari a 100, Samsung Galaxy Note 20 si posiziona nella top cinque degli smartphone muniti dei migliori sensori frontali, di fatto subito sotto a Samsung Galaxy Note 20 Ultra e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Il modulo fotografico di Galaxy Note 20 si comporta bene in quasi tutte le condizioni di luce, con una buona esposizione del soggetto e un buon bilanciamento del bianco, sebbene in qualche caso particolare (soprattutto in condizioni di scarsa luminosità) la pelle del soggetto può apparire innaturale. Bene il sistema di autofocus non solo in grado di mettere sempre bene a fuoco il soggetto principale, ma anche quelli in background in caso di selfie di gruppo.

In condizioni di eccellente illuminazione le foto scattate sono ricche di dettagli, anche se la presenza di un po’ di rumore digitale sottolinea la differenza fra questo modello e Galaxy Note 20 Ultra. Passando poi alla componente video, il sensore è in grado di registrare feed a risoluzione 4K a 30 fps. L’alto punteggio, di poco distante rispetto al primo in classifica, sottolinea la bontà del modulo per la registrazione dei video in fatto di autofocus, gestione del colore e profondità di campo.

Purtroppo uno dei punti deboli principali del sensore è anche in questo caso la presenza di rumore digitale ben visibile anche in condizioni di buona illuminazione. In definitiva, però, Samsung Galaxy Note 20 si dimostra essere un ottimo smartphone Android anche dal punto di vista delle foto selfie.

