Diversi Samsung Galaxy A51 hanno un problema audio che riguarda lo speaker: le segnalazioni si stanno moltiplicando anche sul forum ufficiale, ma per il momento una soluzione a quello che sembra un problema software non c’è. Vediamo di che si tratta.

Problemi audio per Samsung Galaxy A51: lo speaker smette di funzionare

Come segnalatoci da un nostro lettore e confermato dai numerosi utenti sul forum del produttore sud-coreano, Samsung Galaxy A51 ha problemi audio: sono diversi gli esemplari che smettono da un momento all’altro di emettere suoni dallo speaker principale in seguito a chiamate in vivavoce, normali telefonate o riproduzione di contenuti multimediali.

Le prime segnalazioni risalgono allo scorso novembre e da allora, complici i regali di Natale, gli utenti colpiti dal malfunzionamento stanno aumentando. Non è chiaro per il momento cosa provochi il problema, ma quel che è certo è che si tratta di qualcosa di piuttosto grave per gli utenti e che l’unica pezza che questi ultimi possono metterci è costituita da un riavvio dello smartphone. La soluzione risulta però temporanea, visto che il problema tende a ripresentarsi nel giro di qualche ora o giorno, apparentemente in modo casuale (anche durante le telefonate stesse).

Samsung al lavoro su un aggiornamento correttivo

Dopo aver fatto eseguire alcuni test agli utenti, Samsung ha dichiarato per voce del suo staff della community ufficiale di essere al lavoro su un aggiornamento software correttivo. Il tempo però passa e a quanto pare sono diversi i possessori di Samsung Galaxy A51 a risultare decisamente scontenti della situazione: ad oggi, infatti, una soluzione non è ancora stata trovata a distanza di mesi.

State riscontrando anche voi questo problema audio con Samsung Galaxy A51? Il box dei commenti qui sotto è a vostra disposizione, mentre a questo link potete consultare il thread sul forum ufficiale Samsung. Speriamo che il produttore riesca a venirne a capo il prima possibile.

grazie a Luigi M. per la segnalazione

