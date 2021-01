Ormai da diverse settimane si susseguono in Rete delle indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali feature degli smartphone della serie OnePlus 9, device che dovrebbero essere lanciati entro la fine del primo trimestre del 2021.

Tra le novità studiate dal team del produttore cinese ve ne dovrebbero essere anche alcune relative al comparto fotografico, così come viene confermato dalle stringhe di codice scovate dallo staff di XDA Developers nella versione 6.4.23 dell’applicazione OnePlus Camera.

Le possibili novità della fotocamera della serie OnePlus 9

Una delle novità pensate dagli sviluppatori di OnePlus è quella chiamata “tilt-shift“, ossia una modalità che dovrebbe consentire agli utenti di usufruire di una una tecnica fotografica appositamente studiata per far apparire le scene molto più piccole di quanto non siano in realtà.

Ecco alcuni screenshot che ci mostrano quella che dovrebbe essere l’interfaccia di questa nuova modalità:

In pratica, l’utente dovrebbe essere guidato attraverso le varie fasi e opzioni disponibili fino al raggiungimento del risultato sperato.

Un’altra novità che dovrebbe essere introdotta con gli smartphone della serie OnePlus 9 è rappresentata dalla feature Starbust, ossia una modalità appositamente studiata per consentire agli utenti di scattare foto a fonti di luce intensa (come, ad esempio, il sole) ed evitare effetti distorsivi; ciò probabilmente avverrà grazie alla selezione di un’apertura ottimale, che sia capace di ridurre i difetti visivi e, al tempo stesso, salvaguardare la nitidezza complessiva dell’immagine.

OnePlus 9 e 9 Pro molto probabilmente non avranno un obiettivo periscopico (almeno di ciò è convinto Max Jambor) ma dovrebbero essere in grado di scattare foto di celi stellati grazie alla Modalità Moon, soluzione che dovrebbe mettere a disposizione degli utenti una selezione di filtri per aggiustare il colore della luna.

Tra le altre novità, infine, vi dovrebbero essere una modalità hyperlapse e una funzionalità focus peaking (ossia una soluzione che dovrebbe mettere a fuoco tutti gli oggetti che si trovano in una determinata area della scena).

Il team di OnePlus ha promesso importanti miglioramenti in ambito fotografico e pare che abbia deciso di rispettare l’impegno preso. Staremo a vedere.