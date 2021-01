Gli sviluppatori di Google sfornano in continuazione novità per le proprie applicazioni, aggiungendo nuove funzioni e migliorando quelle esistenti. Oggi vogliamo segnalarvi delle importanti novità legate a Google Chrome, YouTube Music e Google Lens.

Notifiche su Google Chrome

Con l’aumento del lavoro da casa o da remoto, crescono i problemi di privacy per gli utenti e Google sta provvedendo in questi mesi a sistemarne la maggior parte. Uno di questi riguarda la condivisione del proprio schermo durante le chiamate, procedura diventata sempre più comune in un tempo in cui le riunioni avvengono nella maggior parte dei casi online.

Nel caso stiate condividendo una schermata di Google Chrome, gli interlocutori vedrebbero le notifiche del browser, che in alcuni casi potrebbero essere private o confidenziali. Ecco che a partire dalla versione 88 del noto browser verrà il contenuto della notifica sarà nascosto, almeno fintanto che sarà attiva la condivisione dello schermo.

Una volta che avrete terminato la condivisione del vostro schermo, le notifiche saranno riproposte con il contenuto visibile, seguendo il comportamento delle sveglie, già silenziate durante la condivisione.

Nuova vista per gli album di YouTube Music

Piccola novità per YouTube Music che introduce una visualizzazione a griglia per gli album, a patto che l’artista ne abbia realizzato un numero sufficiente. La novità si apprezza maggiormente nella versione web del servizio, dove le maggiori dimensioni dello schermo consentono di visualizzare un numero superiore di copertine.

A risultare sacrificata è la visualizzazione sull’app mobile, dove sono visibili solamente sei copertine, costringendo l’utente a scorrere la pagina per visualizzare una maggiore quantità di informazioni. La nuova visualizzazione è accessibile utilizzando il pulsante “Vedi tutti” presente nella pagina dell’artista che va a sostituire il carosello di copertine.

La novità è in fase di rollout sia sulle piattaforme mobili che su quella web, con un intervento lato server che non richiede l’aggiornamento dell’applicazione.

Traduzione offline per Google Lens

Chiudiamo con Google Lens, che nella versione per Android si arricchisce della possibilità di tradurre i testi anche senza una connessione Internet. Per farlo è necessario ovviamente scaricare i file delle lingue sul proprio dispositivo, in modo da avere la funzione a disposizione anche in modalità offline.

Per scaricare i file di traduzione è sufficiente toccare la “pillola” visualizzata sullo schermo con l’indicazione della lingua. A questo punto di aprirà una schermata che permetterà di effettuare i download delle lingue. Ricordate che ogni file pesa circa 50 MB, con alcuni file più corposi, per cui accertatevi di avere sufficiente spazio di archiviazione per completare l’operazione.

Si tratta di una funzione molto comoda per chi si trova a viaggiare in Pesi stranieri e non ha particolare dimestichezza con la lingua, ma anche in quelle occasioni in cui la connessione a Internet è di scarsa qualità o completamente assente. La nuova funzione è in fase di rollout attraverso la versione beta dell’app Google e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.