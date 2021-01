Negli ultimi tempi OnePlus ha puntato su uno smartphone di fascia media come OnePlus Nord, tuttavia in primavera è attesa la nuova serie top di gamma OnePlus 9 della quale sono già trapelate informazioni e render.

Oggi sono emerse le prime foto di OnePlus 9 Pro che è stato immortalato nella metropolitana cinese, un luogo che ha già svelato altri device inediti come il presunto nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi.

Ecco le prime foto di OnePlus 9 Pro

Le foto di OnePlus 9 Pro confermano le immagini dei render emersi recentemente e mostrano che il flagship di OnePlus utilizza uno schermo curvo perforato e che offre una fotocamera posteriore quadrupla.

In base alle indiscrezioni precedenti, la nuova gamma OnePlus 9 includerà almeno i due modelli OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro e sarà spinta dal nuovo chipset di punta Qualcomm Snapdragon 888.

La fotocamera posteriore sarà composta da due sensori principali Sony IMX689 da 48 MP, un obiettivo ultra grandangolare e un obiettivo macro, mentre la fotocamera frontale sarà da 32 MP.

OnePlus 9 Pro sarà alimentato da una batteria integrata da 4500 mAh che supporta la ricarica flash da 65 W e la ricarica wireless da 40 W.

Per ora non esiste una data di rilascio specifica per OnePlus 9, ma questa serie è attesa a marzo insieme a OnePlus Watch.