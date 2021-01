Sempre più applicazioni e servizi negli ultimi mesi hanno introdotto il supporto alla modalità scura e nelle scorse ore all’elenco di servizi che possono contare su questa feature si è aggiunta la pagina Le mie attività di Google.

Il colosso di Mountain View registra in modo molto dettagliato come ciascun utente interagisce con le sue app e i suoi servizi e la pagina “Le mie attività” (che trovate seguendo questo link), lanciata nel 2016, è la soluzione studiata per permettere di visualizzare ed eliminare la propria attività attraverso apposite opzioni:

L’attività che conservi aiuta Google a rendere i servizi più utili per te, come aiutarti a riscoprire le cose che hai cercato, letto e guardato. Puoi vedere ed eliminare la tua attività usando i controlli in questa pagina.

La modalità scura sbarca anche sulla pagina Le mie attività di Google

Questa pagina è organizzata come una sequenza temporale cronologica inversa e crea un elenco molto lungo, al cui interno è possibile navigare un po’ più semplicemente attraverso un sistema di filtri per data o prodotto oppure sfruttando l’apposita funzionalità di ricerca (se si tocca su una voce si visualizzano ancora più dettagli su una singola interazione).

Nella parte superiore di questa pagina Google elenca tre impostazioni da attivare o disattivare, ognuna con opzioni aggiuntive: Attività web e app, Cronologia delle posizioni e Cronologia di YouTube.

Considerato che si tratta di un lungo elenco e che, pertanto, gli utenti potrebbero avere bisogno di un po’ di tempo per scorrerlo, saranno in tanti ad essere contenti per l’introduzione del supporto al tema scuro.

La modalità notturna viene applicata automaticamente e segue le impostazioni di sistema su Android e iOS, così come sulle piattaforme desktop macOS e Windows. La novità è in fase di rilascio da qualche settimana e dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti.