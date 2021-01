La scheda notizie di Facebook è stata pubblicata oggi nel Regno Unito nel suo primo lancio al di fuori degli Stati Uniti. Il social di Mark Zuckerberg afferma che la sezione offrirà un mix di notizie accuratamente selezionate e personalizzate per l’utente, inoltre la piattaforma pagherà gli editori per concedere in licenza i loro contenuti.

Facebook News includerà una combinazione di storie selezionate da un team di giornalisti e articoli che vengono mostrati in base a ciò che gli utenti leggono, condividono e seguono, comportandosi in modo simile alla controparte a stelle e strisce.

Verranno messe in evidenza anche le principali notizie del momento che secondo Facebook saranno originali e autorevoli, tuttavia l’azienda promette che consentirà alle persone di nascondere argomenti o editori dal loro feed.

Sebbene Facebook News offra una sezione dedicata nell’app per sfogliare le notizie, l’azienda sottolinea che gli utenti saranno comunque in grado di condividere articoli dai loro profili e pagine e potranno leggerli tramite il feed.

Facebook News sta per arrivare in Europa

La società prevede di investire cifre importanti nei prossimi anni per retribuire principalmente gli editori il cui contenuto non è già su Facebook.

A questo proposito l’azienda annuncia una serie di nuovi partner editoriali di cui includerà le storie, tra cui Financial Times, Sky News, Channel 4 News, Telegraph Media Group, DC Thomson e Daily Mail, che si aggiungono a quelli annunciati da Facebook nel mese di dicembre, come The Guardian, The Economist, The Independent, Wired e Vogue.

Oltre al Regno Unito, Facebook afferma che è attualmente in trattative con i partner per lanciare la sezione notizie in Francia e Germania, ma attualmente il social deve affrontare la questione relativa ai numeri di telefono dei suoi utenti in vendita su Telegram, oltre alle vicende che riguardano le nuove policy di WhatsApp.