Endel è un’app che crea scenari sonori personalizzati per immergersi totalmente in attività come rilassarsi, addormentarsi e incrementare la concentrazione.

L’anno scorso lo sviluppatore dell’app ha annunciato una partnership con l’artista Claire Elise Boucher, conosciuta anche come Grimes, che ha portato alla realizzazione di uno speciale paesaggio sonoro nell’app Endel per iPhone per aiutare le persone a rilassarsi e ad addormentarsi.

AI Lullaby approda nell’app Endel per Android

Il paesaggio sonoro è stato chiamato AI Lullaby, ma ora è scomparso definitivamente da Endel su iOS per approdare nella versione Android dell’app per un periodo di tempo limitato, ossia fino al 23 marzo 2021.

Rispetto alle comuni app per il rilassamento e la meditazione, AI Lullaby utilizza semplici scale pentatoniche e un algoritmo che tiene conto di vari fattori come l’ora, la posizione dell’utente, la frequenza cardiaca e le condizioni climatiche.

Il lato interessante della collaborazione è che Grimes ha contattato Endel alla ricerca di una soluzione migliore per far addormentare suo figlio, che è anche il figlio di Elon Musk, da poco diventato per la sesta volta papà, oltre che l’uomo più ricco del mondo, superando il fondatore di Amazon Jeff Bezos.

Endel offre una prova gratuita di 7 giorni, trascorsi i quali è necessario un abbonamento per continuare a utilizzare l’app. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google.