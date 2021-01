Xiaomi non è certamente un’azienda che non sa sperimentare quando si parla di brevetti, come del resto prova questo brevetto di uno smartphone munito di un particolare specchio. Come se non bastasse, l’azienda ha fatto richiesta di brevetto al WIPO e allo USPTO per uno smartphone dotato di display flessibile a scorrimento.

Display flessibile meccanizzato

Infatti, come si può notare dall’immagine soprastante, il brevetto di Xiaomi prevede uno smartphone caratterizzato da un display tutto schermo, con cornici sottilissime, quasi invisibili, la cui fotocamera frontale, i sensori e la capsula auricolare, sono nascosti dietro il display principale e possono essere svelati grazie alla presenza di un meccanismo singolare.

Lo scorrimento lungo l’asse verticale, che in condizione di flessione completa porta parte del display touch sul retro, prevede che la fotocamera ed i vari sensori diventino disponibili per l’utente tramite un meccanismo a scorrimento o anche tramite comando vocale. Le indicazioni fornite nel brevetto indicano, inoltre, la presenza di due elettro-calamite che assicurano la completa estensione del display, di fatto prevedendo solo due stati: tutto aperto o tutto chiuso, senza posizioni a metà.

All’interno del brevetto si fa inoltre menzione di un’altra variante dello smartphone con lo scorrimento del display non più lungo l’asse verticale, ma bensì verso destra. In questo caso specifico il display flessibile non andrebbe più sulla porzione posteriore ma invece verso il lato destro del device.