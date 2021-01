I tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ sono stati lanciati dal colosso coreano con l’intento di offrire agli utenti uno strumento versatile da sfruttare sia in ambito lavorativo che multimediale e con l’ultimo aggiornamento software, annunciato in occasione dell’evento di presentazione della serie Samsung Galaxy S21, aumentano le potenzialità di questi device.

Grazie all’interfaccia One UI 3, infatti, i possessori di Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ potranno fare ancora di più con i loro tablet e godere di un’esperienza di connessione più ricca grazie ai nuovi device dell’azienda.

Le novità per Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+

Tra le novità introdotte per i possessori dei due tablet di Samsung vi è un miglioramento delle soluzioni di condivisione, con la possibilità di copiare testo o immagini sullo smartphone e incollarli sul tablet e viceversa.

Gli utenti potranno anche sfruttare tale sistema per proseguire su un device la navigazione sul Web iniziata su un altro dispositivo (magari per godere di un display più grande).

Un’altra interessante novità è rappresentata dalla possibilità di sfruttare la feature Second Screen per connettere il tablet ad un notebook e usare due schermi invece di uno, il tutto con varie alternative, come Extend Mode (consente di lavorare su due differenti applicazioni, una su ciascuno schermo) e Duplicated Mode (permette di condividere app e documenti aperti nel tablet sullo schermo del computer e salvare ogni modifica apportata su tale device).

Ed ancora, con Wireless Keyboard Sharing sarà possibile collegare la tastiera Samsung Book Cover allo smartphone e al tablet rapidamente.

Infine, con Auto Switch sarà possibile usufruire di un sistema che consente di connettere automaticamente le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro a tutti i propri dispositivi molto più rapidamente, cambiando automaticamente le connessioni (per esempio, se si guarda un video sul tablet e arriva una telefonata, le cuffie si connettono automaticamente allo smartphone).

In sostanza, diverse novità che dovrebbero migliorare l’esperienza utente e rendere questi tablet ancora più validi sia per la produttività che in ambito multimediale.