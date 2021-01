Torniamo ad occuparci di Redmi K40, nuovo smartphone di fascia alta che il produttore si prepara a lanciare sul mercato con l’obiettivo di offrire agli utenti un telefono dotato di alcune feature da urlo, come il processore Qualcomm Snapdragon 888, ad un prezzo molto aggressivo.

A confermare la presenza della CPU di punta di Qualcomm è stato Lu Weibing, General Manager di Redmi, il quale ha lasciato intendere che ci saranno almeno due modelli (ossia una versione “base” ed una “Pro”).

Anche Redmi K40 potrebbe arrivare senza il caricabatterie incluso nella confezione

Nelle scorse ore in Rete è apparsa una nuova immagine che ci mostra quelle che dovrebbero essere le confezioni di vendita di Redmi K40: usiamo il plurale in quanto le confezioni sono due, una più spessa e l’altra decisamente più sottile.

Ebbene, pare che in quella più sottile gli utenti non troveranno il caricabatterie e ciò significa che per Redmi K40 potrebbe essere riproposta la medesima soluzione adottata da Xiaomi per Xiaomi Mi 11, ossia due diverse confezioni di vendita (una con caricabatterie e l’altra senza) che possono essere acquistate al medesimo prezzo.

Tale soluzione dovrebbe consentire a chi possiede già un caricabatterie adeguato di non acquistarne uno nuovo, così da ridurre l’impatto ambientale del suo nuovo smartphone.

Negli ultimi mesi l’inclusione o meno del caricabatterie nella confezione di vendita degli smartphone è divenuto un argomento molto discusso, soprattutto dopo che Apple ha deciso di non inserirlo in quella di iPhone 12 (a dire del colosso di Cupertino per perseguire finalità di salvaguardia dell’ambiente), seguita a fine 2020 da Xiaomi per Xiaomi Mi 11 e questo mese da Samsung per la serie Samsung Galaxy S21.

Tuttavia Xiaomi e, a quanto pare, Redmi sembra abbiano operato una scelta più favorevole per gli utenti, consentendo loro di scegliere se avere anche il caricabatterie incluso senza la necessità di affrontare spese ulteriori. Aspetto, quest’ultimo, non di poco conto.

AGGIORNAMENTO: Nelle scorse ore, sempre attraverso Lu Weibing, è arrivata una conferma indiretta che il produttore ha deciso di cambiare strategia per quanto riguarda il caricabatterie, che anche nel caso della serie Redmi Note 10 dovrebbe non essere incluso nella confezione di vendita.

Attraverso un post su Weibo, infatti, il dirigente ha chiesto agli utenti suggerimenti per i prossimi smartphone della serie Redmi Note 10 e, quando qualcuno ha proposto di rimuovere il caricabatterie dalla confezione, Lu Weibing ha risposto dicendo “messaggio ricevuto”.

Resta da capire se anche in tale caso sarà data agli utenti la possibilità di scegliere tra una confezione con il caricabatterie incluso e una senza.