In un costante sforzo che vede il team di sviluppatori e ingegneri Netflix lavorare assieme per migliorare l’esperienza utente su mobile, in queste ore il re dello streaming video online svela una importante novità per i tantissimi utenti Android che sono soliti guardare serie TV, film e documentari sull’app mobile di Netflix.

Audio di qualità studio anche su mobile

Dopo l’implementazione del surround 5.1 nel lontano 2010, l’arrivo del supporto Dolby Atmos nel 2017 e del bitrate audio adattivo nel 2019, in queste ore il team di ingegneri è pronto a presentare il nuovo step per quanto riguarda la qualità audio su mobile: l’arrivo del supporto ai codec xHE-AAC (Extended HE-AAC con MPEG-D DRC).

Tralasciando il lungo e complicato nome del nuovo codec audio, la novità più importante è che xHE-AAC promette faville. Il team, infatti, indica che è in grado di assicurare qualità audio di livello “studio”, con tutto quello che ne consegue. Oltre ad essere integrato il sistema di bitrate adattivo che permette di modulare automaticamente la qualità audio in relazione a quella della rete mobile, il codec xHE-AAC è accompagnato da una lunga serie di accortezze per quanto riguarda la gestione del volume, le sue variazioni in caso si passasse da un genere ad un altro e molto altro.

Come sfruttare il nuovo codec

Per sfruttare il nuovo codec è necessario possedere un dispositivo munito di Android 9 o superiore, ma non è chiaro se la funzionalità sia già disponibile a tutti.

Se siete interessati al dietro le quinte e a come il team di ingegneri ha implementato il codec all’interno dell’applicazione per Android, potete scoprirne tutti i dettagli nel lungo post pubblicato su Medium.

L’app mobile di Netflix è disponibile al badge del Play Store sottostante.

