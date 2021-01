Google ha annunciato oggi che intende aiutare la distribuzione del vaccino COVID-19 negli Stati Uniti attraverso 150 milioni di dollari in sovvenzioni pubblicitarie, inoltre vari prodotti dell’azienda a breve mostreranno informazioni sui luoghi adibiti a locali per le vaccinazioni.

Ad esempio, app come Google Maps e la Ricerca Google presto mostreranno le strutture per la vaccinazione COVID-19 presenti nelle vicinanze degli utenti, complete di dettagli come la necessità di un appuntamento o un rinvio, oppure se l’accesso è limitato a gruppi specifici o se è presente un drive-through.

Google Maps e la Ricerca Google mostreranno i punti di vaccinazione Covid

La ricerca su Google mostrerà un pannello “Vaccino COVID-19” composto da diverse sezioni, tra le quali distribuzione, sicurezza e notizie. La scheda “Dove trovarlo” evidenzierà le posizioni dei punti di vaccinazione nei paraggi e anche la ricerca per “vaccino covid” e una località in Google Maps restituirà un elenco simile.

Queste informazioni verranno raccolte da agenzie governative, farmacie al dettaglio e altre fonti autorevoli, inoltre Google e YouTube stanno pianificando di lanciare un’iniziativa “Get The Facts” per rendere pubbliche informazioni autorevoli sui vaccini e combattere la disinformazione sui vaccini COVID-19.

Il colosso di Mountain View sta donando 100 milioni di dollari in crediti pubblicitari alla Fondazione CDC, all’Organizzazione mondiale della sanità e ad altre organizzazioni non profit, mentre altri 50 milioni di dollari andranno a supporto delle agenzie di sanità pubblica in modo che possano raggiungere le comunità svantaggiate con contenuti e informazioni relativi ai vaccini.

Questi dati verranno pubblicati nelle prossime settimane a partire da Arizona, Louisiana, Mississippi e Texas, ma nel frattempo Google mette a disposizione i suoi vari uffici presenti negli Stati Uniti come siti di vaccinazione in collaborazione con le autorità locali e gli operatori sanitari.