Torna l’appuntamento di Esselunga con le offerte tech, ed in questa occasione scopriamo che lo smartphone Huawei Y6P 2020 è il nuovo protagonista delle offerte Esselunga. Lo smartphone, disponibile in offerta dal 25 gennaio al 3 febbraio 2021, viene proposto al prezzo di 115 euro fino ad esaurimento scorte.

Ampio display e batteria da 5000 mAh

Cos’ha da offrire lo smartphone economico di Huawei? Molto, se si considera bene la sua scheda tecnica. Nonostante l’assenza dei servizi Google – AppGallery e le app di Huawei sono ormai in grado di offrire un’esperienza utente di alto livello -, Huawei Y6P 2020 vede la presenza di un pannello LCD da 6,3 pollici e una fotocamera a goccia. Il sensore per le impronte digitali è sul retro, di fianco il modulo fotografico verticale con tre sensori (13 + 5 + 2 MP) ed il flash LED. Al suo interno è presente il processore MediaTek Helio P22, 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili tramite schede microSD, ed una batteria da ben 5000 mAh sicuramente in grado di offrire un utilizzo lungo e continuativo.

Se siete interessati allo smartphone è possibile acquistarlo in uno dei tanti punti vendita Esselunga indicati a questo indirizzo web, ed inoltre vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per scoprire tante altre offerte del mondo hi-tech.

Potrebbe interessarti: migliori smartphone Android di gennaio 2021