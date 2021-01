Nella mattina di oggi, 25 gennaio 2021, Huawei ha scelto di annunciare ufficialmente in Italia un nuovo potente servizio del suo sempre più vasto arsenale: Huawei Books viene presentato come una libreria digitale, attraverso la quale il produttore cinese, con la preziosa collaborazione delle case editrici del Gruppo Mondadori, porta un vasto catalogo di titoli sempre a portata di mano degli amanti della lettura.

Huawei Books e Gruppo Mondadori

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia, ne ha parlato in questi termini:

«Quest’anno si è registrata una grande crescita nel mercato dei libri digitali e gli italiani hanno riscoperto il fascino della lettura attraverso eBook e audiolibri. Leggere un libro in versione digitale o ascoltarlo dalla voce dello scrittore stesso o quella di interpreti famosi, in pochi clic, è un trend che in Huawei vogliamo cavalcare. Con Huawei Books vogliamo offrire ai nostri utenti la miglior esperienza di lettura possibile, simile a quella di un libro cartaceo, ma rendendola ancora più piacevole, grazie alle numerose funzioni di personalizzazione e interazione che presenta l’app».

Dal canto suo Filippo Guglielmone, Direttore Generale Operativo Trade di Mondadori Libri, ha commentato:

«Siamo soddisfatti della collaborazione nata con Huawei, società punto di riferimento nel settore delle tecnologie, che, affiancata dalle nostre case editrici, si affaccia oggi nel mercato dell’editoria digitale. L’accordo assume un significato ancora maggiore se rapportato all’anno appena concluso, nonché al periodo che stiamo ancora vivendo: da una parte il comparto editoriale ha tenuto bene e la lettura è cresciuta, dall’altra milioni di italiani hanno scoperto anche l’esperienza degli eBook e degli audiolibri, determinando così per gli editori la necessità di rispondere alle esigenze di nuovi lettori, anche attraverso la sperimentazione di modelli distributivi diversi. Grazie a questo progetto, ci confermiamo ancora una volta editori leader non soltanto per la qualità del catalogo e il prestigio dei nostri autori, ma anche per l’attenzione nell’intercettare i cambiamenti».

Huawei Books: Read, Listen e funzioni particolari

Huawei Books è composto da due aree principali, Read e Listen, la prima delle quali permette di acquistare e leggere eBook da un catalogo che in questo momento comprende oltre 20.000 titoli di autori italiani e internazionali editi da Mondadori, Rizzoli, Einaudi, Piemme, Sperling & Kupfer e Mondadori Electa. La sezione Listen è dedicata ai sempre più popolari audiolibri, narrati direttamente dalla voce dello scrittore o interpretati da grandi personaggi dello spettacolo.

Read

Per quanto riguarda l’area Read, ad essa fanno capo più sezioni e funzioni. In primis, Bookstore è la libreria digitale in senso “classico”, con tutti i titoli acquistabili, dai bestseller italiani e internazionali – Ken Follett, Dan Brown, Stephen King, Gianrico Carofiglio, Paolo Cognetti, Bruno Vespa, Jo Nesbo, Fabio Volo e Michael Connelly, i grandi successi del 2020 di Maurizio de Giovanni, Alessandro D’Avenia, Paolo Giordano, Ferzan Ozpetek, o ancora le opere delle autrici più apprezzate, quali Sophie Kinsella, Sveva Casati Modignani, Jojo Moyes, Paula Hawking, Daria Bignardi, Silvia Avallone e Suzanne Collins – ai grandi classici. Gli utenti indecisi possono leggere un’anteprima gratuita (fino al 10% del testo) prima di decidere se completare l’acquisto oppure no. Inoltre la sezione Libreria permette di tenere in ordine i propri eBook, tenere traccia delle proprie letture ed effettuare ricerche per Categoria per ritrovare più rapidamente i vari titoli.

Per quanto riguarda l’esperienza di lettura vera e propria, Huawei Books offre strumenti per personalizzarla e renderla più interattiva ad esempio con annotazioni a bordo del testo, evidenziando parti di esso, adattando colore dello sfondo e font in base ai propri gusti. Senza dimenticare la lettura intelligente per non affaticare la vista (regola luminosità e attiva la modalità notturna) e Text-to-speech, che permette di trasformare il proprio libro in un audiolibro.

Huawei Books comunque non è solo uno store, ma anche un lettore di libri e permette anche di importare e leggere quelli che l’utente già possiede.

Listen

Per quanto riguarda l’area Listen di Huawei Books, essa comprenderà il catalogo degli audiolibri e sarà concretamente disponibile nelle prossime settimane.

Tra i primi titoli con cui gli utenti potranno scoprire questa coinvolgente esperienza, Huawei menziona Petrademone, letto da Marco D’Amore; Storie della buonanotte per bambine ribelli con Levante, Paola Cortellesi, Luciana Littizzetto, Paola Turci; Nessuno come noi letto da Luca Bianchini; Chi manda le onde narrato da Fabio Genovesi; L’Arminuta, interpretato da Jasmine Trinca, insieme a titoli come i celebri L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafon, letto da Riccardo Bocci o I pilastri della terra di Ken Follett, letto da Riccardo Mei.

Previous Next Fullscreen

Come scaricare Huawei Books + Lucky Draw

Come vi avevamo segnalato già qualche settimana fa, Huawei Books è disponibile al download su AppGallery e può essere cercata anche tramite Petal Search. Ecco il link per scaricarla:

Scarica Huawei Books da AppGallery

In occasione del lancio ufficiale italiano è stato attivato il concorso Lucky Draw: dal 28 gennaio al 18 febbraio 2021 verranno messi in palio tanti ghiotti premi come Huawei Mate 40 Pro, Huawei FreeBuds Pro, coupon per Huawei Books e per Huawei Video.